Новая экшен-камера весит меньше двух овсяных печенек
При этом размеры устройства также удивляют: 52,9 x 23,6 x 20,7 мм. По словам самого производителя, GO 2 — самая маленькая экшн-камера в мире. Девайс способен снимать видео в разрешениях 2560 x 1440 пикселей и 1920 x 1080 пикселей. Оба режима поддерживают частоту кадров 30 или 50 к/с.
Insta360 GO 2 умеет снимать и HDR-видео. В таком случае частота кадров ограничена 24 и 25 к/с. Есть режим замедленной съёмки 120 к/с в разрешении 1920 x 1080 пикселей.
Новинка защищена от попадания воды по стандарту IPX8. Поддерживается погружение на глубину до 4 м. Устройство способно снимать в непрерывном режиме от 20 до 30 минут.
Что же касательно стоимости экшен-камеры, то за неё просят 300 долларов (22 тыс рублей). В комплекте с самим девайсом идут зарядный футляр, магнитное крепление, крепление Easy Clip, поворотная подставка и защитная линза для объектива.