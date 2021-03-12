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Наука и технологии
Сегодня в 11:27

Новая экшен-камера весит меньше двух овсяных печенек

И при таких габаритах имеет защиту от воды
У компании Insta360 вышла новая экшен-камера — GO 2. Устройство получилось настолько компактным, что его можно сравнивать с печеньками. Так, если две овсяные печеньки весят около 34 г, то новая камера всего лишь 26,5 г.

При этом размеры устройства также удивляют: 52,9 x 23,6 x 20,7 мм. По словам самого производителя, GO 2 — самая маленькая экшн-камера в мире. Девайс способен снимать видео в разрешениях 2560 x 1440 пикселей и 1920 x 1080 пикселей. Оба режима поддерживают частоту кадров 30 или 50 к/с.

Insta360 GO 2 умеет снимать и HDR-видео. В таком случае частота кадров ограничена 24 и 25 к/с. Есть режим замедленной съёмки 120 к/с в разрешении 1920 x 1080 пикселей.

Новинка защищена от попадания воды по стандарту IPX8. Поддерживается погружение на глубину до 4 м. Устройство способно снимать в непрерывном режиме от 20 до 30 минут.

Что же касательно стоимости экшен-камеры, то за неё просят 300 долларов (22 тыс рублей). В комплекте с самим девайсом идут зарядный футляр, магнитное крепление, крепление Easy Clip, поворотная подставка и защитная линза для объектива.