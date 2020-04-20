Новая экскурсия в виртуальной реальности позволяет увидеть Нотр-Дам до его разрушения из-за пожара

Таким образом компания Ubisoft решила внести свой вклад в сохранение наследия исторического памятника, в котором год назад произошел один из самых страшнейших пожаров в его истории. Воссозданием Нотр-Дама на протяжении двух лет, в рамках разработки игры Assassin's Creed: Unity, занимался художник Арно Дориан. По его словам, реконструкцию нельзя назвать идеальной, так как в некоторых местах ему пришлось внести свои авторские изменения, но в целом результат его работы настолько похож на оригинал, что его виртуальный Нотр-Дам можно было бы использовать в реконструкции здания.

Напомним, что по словам специалистов, ущерб от пожара оказался настолько значительным, что восстановление храма может занять несколько лет. При этом, что важно, введенный в стране карантин остановил восстановительные работы на неопределенный срок.