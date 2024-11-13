Новая ИИ-модель улучшила прогнозы в генетике и лечении болезней

Основной задачей модели является точное предсказание связи транскрипционных факторов, регулирующих активность генов, с определенными участками ДНК. Транскрипционные факторы играют ключевую роль в регуляции генов, и нарушение их работы может привести к болезням, таким как рак.

В основе модели лежит концепция «дыхания ДНК» — процесс, при котором спираль ДНК спонтанно раскрывается и закрывается. Модель анализирует, как это «дыхание» связано с активностью генов, помогая понять, какие участки ДНК связаны с конкретными факторами. Для обучения модели использовали суперкомпьютер Venado и массив данных из 690 экспериментов. Это позволило повысить точность предсказаний на 9,6% и значительно улучшить определение генетических последовательностей, к которым присоединяются факторы.