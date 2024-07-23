Новая ИИ-модель улучшит диагностику опухолей поджелудочной железы

Доктор Хаочен Цуй из больницы Тунцзи в Ухане и его коллеги разработали мультимодальную модель ИИ, которая объединяет клинические данные и EUS-изображения для повышения точности диагностики. В исследовании, проведенном с 1 января по 30 июня 2023 года, двенадцать эндоскопистов из четырех центров диагностировали опухоли поджелудочной железы с помощью и без помощи ИИ.

Модель показала высокую эффективность в диагностике: ее точность варьировалась от 0.996 в внутреннем тестовом наборе данных до 0.955, 0.924 и 0.976 в внешних наборах. Помощь ИИ значительно повысила точность диагностики у начинающих эндоскопистов и улучшила интерпретацию для опытных специалистов.