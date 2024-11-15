Новая ИИ-технология повысит безопасность малых ядерных реакторов

Исследовательская группа под руководством профессора Им Ду Джуна из Университета UNIST и профессора Намхуна Кима представила систему для дистанционного мониторинга малых ядерных реакторов. Эта система использует оптоволоконные датчики, которые непрерывно отслеживают состояние компонентов реактора и немедленно сигнализируют о любых аномалиях.

Новшество заключается в использовании технологии 3D-печати в сочетании с ИИ для обработки данных, получаемых от датчиков. Команда успешно применила метод Directed Energy Deposition (DED) для производства умных компонентов, интегрируя в них оптоволоконные сенсоры. Это обеспечило стабильность работы в экстремальных условиях, характерных для ядерных реакторов.

Система анализирует данные в реальном времени, отслеживая термическую деформацию и другие важные параметры. Операторы могут удаленно контролировать состояние реактора через интерфейс на основе дополненной реальности, что позволяет оперативно реагировать на любые отклонения.