Новая инициатива Трампа обрушила стоимость китайских интернет-компаний

Таким образом вклады Америки в китайские компании будут ограничены. Сообщается, что рынки негативно отнеслись к сложившейся обстановке, а после этого фондовые индексы начали стремительно снижаться. Например, акции компании JD.com уменьшились на 5,95%, Alibaba потеряла порядка 5,15%, а акции Baidu упали на 3,67%. Подешевели акции и у других китайских представителей рынка.

Известно, что грядущие переговоры между странами произойдут уже 10 -11 октября. Участниками переговоров станут не только США и Китай, но также представители разных стран.