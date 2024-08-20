Новая книга про Билла Гейтса раскрыла его как друга педофила и неверного мужа

Новая книга про Билла Гейтса раскрыла его как друга педофила и неверного мужаСкандалы, интриги, расследования
Оказывается, сотрудники благотворительного фонда, которым он управлял совместно с бывшей женой Мелиндой, были глубоко потрясены его властным и деспотичным поведением.
В книге также говорится о предполагаемых изменах Гейтса и его дружбе с Джеффри Эпштейном, что повлияло на развод с Мелиндой и последующее переименование фонда.
Мелинда Гейтс описана как строгая и устрашающая личность, перед которой сотрудники испытывали страх.
Гейтс, согласно книге, часто вел себя «как ребенок в кондитерской», особенно в отношениях с молодыми женщинами, что привело к тому, что стажеркам запретили оставаться с ним наедине.
Бывшие сотрудники фонда описывают его как человека, который внимательно следит за мелочами и требует от подчиненных полного подчинения и лояльности.
Представители Гейтса уже отвергли обвинения, назвав книгу сенсационной и не соответствующей действительности, утверждая, что автор игнорировал представленные факты.