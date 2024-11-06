Новая компьютерная модель сердца улучшит диагностику и лечение болезней

Модель включает трехмерные и биомеханически детализированные изображения всех основных структур сердца, полученные с помощью компьютерной томографии и данных о тканях человека. Это позволяет предсказывать работу клапанов и моделировать биомеханику тканей, что делает ее одной из самых полных моделей сердечной динамики.

Созданная модель имеет множество потенциальных применений. Во-первых, она может помочь в разработке более эффективных медицинских устройств, предсказывая изменения в функции сердца. Во-вторых, индивидуальные симуляции позволят оптимизировать стратегии лечения, адаптированные под конкретные потребности пациентов. Также модель может быть использована для создания «цифровых близнецов» сердца, которые помогут прогнозировать изменения в состоянии здоровья и прогрессирование заболеваний.