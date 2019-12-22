Новая конструкция дрона увеличила время его полета до рекордных 50 минут

Сам беспилотник, под названием V-Coptr Falcon, имеет два крыла. По словам разработчиков, за счет такой конструкции дрону необходимо лишь два двигателя, а крылья, в свою очередь, для удобства транспортировки можно сложить. На рекордное время полета также повлиял небольшой вес устройства, увеличив дистанция до 7 км. Напомним, что бывший рекорд был установлен беспилотником DJI Mavic 2, который способен беспрерывно летать порядка 30 минут.

Zero Zero Robotics оборудовала свой новый дрон CMOS-датчиком, за счет чего новинка способна делать кадры с разрешением 12 Мп, а также записывать видео с разрешением 4К с частотой 30 кадров в секунду. Примечательно, что полученные видео- и фотоматериалы можно автоматически пересылать на расстоянии до 7 км.