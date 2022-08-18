Новая космическая гонка: NASA начала готовить ракету к запуску на Луну

Она станет частью новой лунной миссии Соединённых Штатов Artemis-1. Ожидается, что непосредственно запуск 98-метровой ракеты состоится уже 29 августа. При этом первая попытка пройдёт без астронавтов и будет демонстрационной.

Сообщается, что Artemis позволит подготовиться американским инженерам и специалистам к будущим марсианским миссиям.

Напомним, что сборкой SLS занимались в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Ракета несёт в себе корабль Orion — за его постройку отвечали специалисты Lockheed Martin. Предполагается, что он облетит Луну, после чего приводнится в океане через 42 дня после старта.