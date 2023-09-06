Новая линейка? Samsung выпустит недорогие беспроводные наушники Galaxy Buds FE

Компания, уже имеющая в своём арсенале несколько моделей, вроде Galaxy Buds Live и Galaxy Buds 2, собирается вернуться к своим корням. Появились утечки о новой модели — Galaxy Buds FE, которая, судя по всему, будет вдохновлена дизайном оригинальных Galaxy Buds.

Первые изображения новинки были замечены в корейском регуляторном списке с модельным номером SM-R400N. Эти наушники отличаются от текущих моделей Galaxy Buds 2 и Buds 2 Pro.

Вместо округлого корпуса, они получили более плоское исполнение. К тому же, в наушниках предусмотрены специальные стабилизаторы, которые предотвратят выпадение устройства из ушей — проблема, с которой сталкиваются многие владельцы наушников.

Слухи гласят, что новая линейка FE (Fan Edition) продуктов от Samsung, включая Galaxy S23 FE и Galaxy Tab S9 FE, будет запущена в IV квартале 2023 года. Вероятно, Galaxy Buds FE также появятся на рынке в этот период.