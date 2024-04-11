Новая математическая модель поможет в лечении болезни Альцгеймера

Она представляет собой персонализированный подход, который учитывает биологические маркеры каждого человека для прогнозирования прогрессирования болезни. Исследователи использовали данные из многонационального продолжительного исследования Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative (ADNI), чтобы анализировать способы прогрессирования заболевания.

Модель анализирует биомаркеры, такие как жидкость в спинном мозге, результаты обследования мозга и тесты на память, чтобы найти уникальные паттерны для каждого человека. Она объединяет теорию и индивидуальные биомаркеры для прогнозирования развития болезни и эффективности лечения у каждого пациента.

Исследователи считают, что модель открывает двери для пересмотра классификации людей с болезнью Альцгеймера и индивидуального подхода к лечению.

Согласно исследованию, модель позволяет с высокой точностью предсказывать будущие уровни биомаркеров, что является важным шагом в борьбе с этим наболевшим заболеванием.