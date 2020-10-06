Новая “Матрица” выйдет раньше запланированного

Изначально сообщалось, что продолжение популярной кинофраншизы можно будет посмотреть в кинотеатрах лишь 4 апреля 2022 года, но, по неназванным причинам, выход фильмы перенесли на 2021 год, передает The Verge. Остальные проекты Warner Bros. оказались менее удачливыми: “Дюна” выйдет на год позже (1 октября 2021 года вместо 18 декабря 2020-го), а новый фильм о Бэтмене увидит свет лишь 4 марта 2022 года (ранее выход кинокартины был запланирован на 1 октября 2021 года).

Напомним, что в “Матрице 4” примут участие старые актеры: Киану Ривз вернется к роли Нео, а Керри-Энн Мосс снова сыграет Тринити — подругу главного героя. Сообщается, что новая часть фильма продолжит историю оригинальной трилогии.