Новая методика упростит считывание QR-кодов

Новая система не зависит от топографии подложки и подходит для QR-кодов на трубчатых поверхностях, таких как бутылки. Это первая технологическая инициатива, которая объединяет универсальную методику и двумерные штрихкоды, облегчая доступ к цифровой информации.

Основой исследования стал новый алгоритм, который использует внутренние паттерны QR-кода для извлечения текстуры поверхности. Этот подход, основанный на математических функциях, позволяет корректировать топографию поверхностей, улучшая считывание.

Тем не менее, ученые признают, что перед ними стоят технологические вызовы. Основная задача заключается в обеспечении надежного считывания QR-кодов и предотвращении атак на них, например, с использованием поддельных URL-адресов.