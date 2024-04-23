Новая модель ИИ улучшит создание анимации и обучение роботов

Модель, названная HUMANIZE, разделена на два этапа: предсказание карты возможностей сцены и генерация движения человека на основе описания и заранее созданных данных о сцене. Она успешно связывает 3D-моделирование сцены и генерацию движения, что делает созданные анимации более реалистичными.

Преимущества нового метода заключаются в его способности точно определять область, связанную с описанием пользователя, что улучшает его возможности по созданию убедительных движений с ограниченными данными обучения. Это также обеспечивает глубокое понимание геометрии сцены и движения, способствуя его применению в различных задачах.

Ученые надеются, что их метод станет отправной точкой для новаторских исследований в области искусственного интеллекта. Он может найти применение в создании анимационных фильмов с использованием искусственного интеллекта или генерации реалистичных синтетических данных для робототехнических приложений.

Будущие исследования будут сосредоточены на повышении эффективности модели и улучшении сбора данных о взаимодействии человека со сценой.