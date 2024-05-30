Новая модель научит виртуальных персонажей двигаться естественно

Для обучения использовались два подхода: обучение с подкреплением и обучение на базе данных с примерами движений человека. В первом случае модель учится методом проб и ошибок, во втором — на основе готовых наборов данных. WANDR использует первый подход для обучения базовым навыкам передвижения, а второй — для обучения достижению целей, например, взятию предметов.

В отличие от других моделей, WANDR не требует обучения с подкреплением, а учится на основе данных о движениях человека. Модель прогнозирует действия персонажа, исходя из его цели и положения в виртуальном мире.

Разработка позволит создавать более реалистичных персонажей для игр, VR-приложений и фильмов.

В будущем модель сможет обучаться на нефильтрованных видео и самостоятельно исследовать виртуальный мир.