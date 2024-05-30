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Наука и технологии
Опубликовано 30 мая 2024, 21:33
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Новая модель научит виртуальных персонажей двигаться естественно

Что подойдет для создания игр
Ученые создали модель WANDR, которая может научить виртуальных персонажей естественным движениям. WANDR объединяет данные из разных источников для создания более реалистичных движений у 3D-аватаров. Цель разработки — научить виртуальных персонажей вести себя как настоящие.
Новая модель научит виртуальных персонажей двигаться естественно
© arXiv

Для обучения использовались два подхода: обучение с подкреплением и обучение на базе данных с примерами движений человека. В первом случае модель учится методом проб и ошибок, во втором — на основе готовых наборов данных. WANDR использует первый подход для обучения базовым навыкам передвижения, а второй — для обучения достижению целей, например, взятию предметов.

В отличие от других моделей, WANDR не требует обучения с подкреплением, а учится на основе данных о движениях человека. Модель прогнозирует действия персонажа, исходя из его цели и положения в виртуальном мире.

Разработка позволит создавать более реалистичных персонажей для игр, VR-приложений и фильмов.

В будущем модель сможет обучаться на нефильтрованных видео и самостоятельно исследовать виртуальный мир.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#разработка
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#технологии