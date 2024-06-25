Новая модель нейрона улучшит искусственный интеллект

Опубликовано 25 июня 2024, 22:55
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Новая модель нейрона улучшит искусственный интеллектСогласно исследованию
Ученые из Центра вычислительной нейронауки института Флэтайрона разработали новую модель нейрона, которая может кардинально изменить развитие искусственного интеллекта (ИИ). Традиционные модели, основанные на представлениях 1960-х годов, не учитывают всех вычислительных способностей реальных нейронов, замедляя прогресс в области ИИ.
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Новая модель предполагает, что нейроны обладают большим контролем над окружающими их процессами, чем считалось ранее. Это открытие может привести к созданию более мощных искусственных нейронных сетей, которые лучше отражают работу человеческого мозга.
Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Разработчики модели отмечают, что современные ИИ-системы, хоть и воспроизводят способность мозга обрабатывать информацию и принимать решения, делают это в упрощенной форме, используя устаревшие модели нейронов.