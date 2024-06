Новая модель нейрона улучшит искусственный интеллект

Новая модель предполагает, что нейроны обладают большим контролем над окружающими их процессами, чем считалось ранее. Это открытие может привести к созданию более мощных искусственных нейронных сетей, которые лучше отражают работу человеческого мозга.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Разработчики модели отмечают, что современные ИИ-системы, хоть и воспроизводят способность мозга обрабатывать информацию и принимать решения, делают это в упрощенной форме, используя устаревшие модели нейронов.