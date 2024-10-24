Новая модель от OpenAI ускорила генерацию контента в 50 раз

Модели диффузии, известные также как вероятностные модели диффузии или модели на основе оценки, представляют собой тип переменных генеративных моделей. Они включают три основных компонента: прямые и обратные процессы, а также процедуру семплирования. Эти модели используются для генерации визуальных продуктов, таких как видео и изображения, а также для аудио.

Однако новые исследования показывают, что команда Лу и Сона разработала модель, которая выполняет всю работу всего за два шага. Это значительно ускоряет процесс генерации контента, не снижая его качества. Модель использует более 1,5 миллиарда параметров и может создавать образец за доли секунды на машине с одним графическим процессором A100.

Кроме того, новая модель требует гораздо меньше вычислительной мощности по сравнению с другими моделями, что является актуальной проблемой для ИИ-приложений.