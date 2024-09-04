Новая модель ускорит разработку нейростимуляторов в тысячи раз

В отличие от прежних моделей, S-MF не теряет в точности, но значительно выигрывает в скорости, что делает ее незаменимой для исследований и разработки более эффективных методов лечения. Новый инструмент поможет ученым создавать целенаправленные и безопасные стимуляции, минимизируя побочные эффекты и улучшая результаты лечения таких заболеваний, как эпилепсия и сердечная недостаточность.

Команда ученых также планирует адаптировать S-MF для других видов нейромодуляции.