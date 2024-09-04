Новая модель ускорит разработку нейростимуляторов в тысячи раз

Опубликовано 04 сентября 2024, 21:021 мин.
Новая модель ускорит разработку нейростимуляторов в тысячи разМодель S-MF поможет улучшить терапию нервной стимуляции
Инженеры Дьюкского университета разработали компьютерную модель, которая значительно ускоряет моделирование реакций нервных волокон на электрическую стимуляцию. Новая модель S-MF, работающая на графических процессорах, способна симулировать более 50 000 нервных волокон за время, требующееся для симуляции одного волокна по текущим стандартам. Это позволяет быстрее и точнее разрабатывать нейромодуляционные терапии.
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В отличие от прежних моделей, S-MF не теряет в точности, но значительно выигрывает в скорости, что делает ее незаменимой для исследований и разработки более эффективных методов лечения. Новый инструмент поможет ученым создавать целенаправленные и безопасные стимуляции, минимизируя побочные эффекты и улучшая результаты лечения таких заболеваний, как эпилепсия и сердечная недостаточность.
Команда ученых также планирует адаптировать S-MF для других видов нейромодуляции.