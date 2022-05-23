Новая нейросеть придумывает картинки с «пацанскими цитатами» на любой вкус

Сегодня в 08:58
1 мин.
Новая нейросеть придумывает картинки с «пацанскими цитатами» на любой вкусТо чувство, когда ИИ всё-таки дорос по развитию до среднестатистического потребителя таких мемов
В Сети появилась информация о новом Telegram-боте, который создаёт популярные в России мемы — картинки с «пацанскими цитатами».
Называется новинка «Мудрый клык». По словам разработчиков, в его основу легли новейшие модели искусственного интеллекта для работы с изображениями — BigGAN и GPT-3. Разработкой последнего, напомним, занимается лидер в данной области — компания OpenAI.
Итоговый мем получается стандартного вида: картинка волка с наложенной поверх цитатой. При этом при помощи бота пользователи могут генерировать не только цитаты, но также и изображения, что делает получившийся результат ещё более нелепым:
На данный момент нейросеть бесплатная, поэтому если она вас заинтересовала — стоит поторопиться воспользоваться ею. Попробовать создать собственную картинку можно перейдя по ссылке.