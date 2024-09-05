Новая нейросеть улучшила разрешение изображений

Как сообщается в журнале Advanced Photonics Nexus, система NeuPh применяет методы глубокого обучения для преобразования изображений в компактное представление в скрытом пространстве с помощью сверточной нейронной сети (CNN). Затем многослойный перцептрон (MLP) восстанавливает фазовые значения с высоким разрешением, эффективно захватывая информацию о многомасштабных объектах.

Технология NeuPh демонстрирует высокую точность и способность к обобщению, что позволяет достигать улучшенного разрешения даже при ограниченных или несовершенных данных. Система успешно реконструирует сложные субклеточные структуры, устраняя такие артефакты, как шум и ошибки развертывания фазы.