Наука и технологии
Опубликовано 05 сентября 2024, 22:40
1 мин.

Новая нейросеть улучшила разрешение изображений

Новая технология от Бостонского университета преодолевает ограничения
Ученые из Бостонского университета представили новое решение в области вычислительной оптики — нейронную сеть NeuPh. Эта технология использует глубокое обучение (DL) для реконструкции фазовой информации высокого разрешения из данных низкого разрешения, что позволяет преодолеть ограничения традиционных методов.
Новая нейросеть улучшила разрешение изображений

© Ferra.ru

Как сообщается в журнале Advanced Photonics Nexus, система NeuPh применяет методы глубокого обучения для преобразования изображений в компактное представление в скрытом пространстве с помощью сверточной нейронной сети (CNN). Затем многослойный перцептрон (MLP) восстанавливает фазовые значения с высоким разрешением, эффективно захватывая информацию о многомасштабных объектах.

Технология NeuPh демонстрирует высокую точность и способность к обобщению, что позволяет достигать улучшенного разрешения даже при ограниченных или несовершенных данных. Система успешно реконструирует сложные субклеточные структуры, устраняя такие артефакты, как шум и ошибки развертывания фазы.

Новая нейросеть улучшила разрешение изображений
© H. Wang et a