Новая нейросеть улучшила разрешение изображений

Опубликовано 05 сентября 2024, 22:401 мин.
Новая нейросеть улучшила разрешение изображенийНовая технология от Бостонского университета преодолевает ограничения
Ученые из Бостонского университета представили новое решение в области вычислительной оптики — нейронную сеть NeuPh. Эта технология использует глубокое обучение (DL) для реконструкции фазовой информации высокого разрешения из данных низкого разрешения, что позволяет преодолеть ограничения традиционных методов.
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Как сообщается в журнале Advanced Photonics Nexus, система NeuPh применяет методы глубокого обучения для преобразования изображений в компактное представление в скрытом пространстве с помощью сверточной нейронной сети (CNN). Затем многослойный перцептрон (MLP) восстанавливает фазовые значения с высоким разрешением, эффективно захватывая информацию о многомасштабных объектах.
Технология NeuPh демонстрирует высокую точность и способность к обобщению, что позволяет достигать улучшенного разрешения даже при ограниченных или несовершенных данных. Система успешно реконструирует сложные субклеточные структуры, устраняя такие артефакты, как шум и ошибки развертывания фазы.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак