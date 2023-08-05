Новая нейросеть «Яндекса» поможет обучаться программированию

В 2024 году на платформе Яндекс. Учебник будет запущен бесплатный сервис для обучения детей и подростков программированию на основе специально обученной нейросети.

Она позволит школьникам разных возрастов решать задачи в комфортном темпе и будет подстраиваться под уровень знаний каждого ученика. Нейросеть проанализирует, как ребёнок выполняет задания, найдёт проблемные области и причины их появления, а также предложит способы без стресса усвоить материал и развить необходимые навыки.

Обучат модель на основе YandexGPT. Присоединиться к проекту и дообучать нейросеть на часто задаваемых вопросах по информатике смогут профильные учителя и репетиторы. Для них участие в проекте займет от 20 до 40 часов в неделю и будет оплачено.