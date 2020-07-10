Новая операционная система Apple стала доступна всем желающим
Так, для того, чтобы заполучить новую iOS, в которой появилось огромное множество различных функций, отсутствовавших в предыдущей версии, достаточно лишь перейти на официальный сайт Apple, после чего зарегистрироваться в программе Apple Beta Software Program. Тогда ваш аккаунт станет одним из множества других аккаунтов, которым станет доступна iOS 14 Open Beta.
Важно понимать, что установка бета-версии операционной системы, пускай и такой стабильной, как iOS - это весьма рисковое мероприятие, поэтому если вы боитесь потерять данные или от работоспособности вашего смартфона многое зависит, советуем дождаться полноценной релизной версии ОС. Также не стоит забывать делать резервную копию информации со смартфона, даже если вы все же решили установить бета-версию.
Напомним, что релиз iOS 14 намечен на осень 2020, а в числе аппаратов, которые получат ее, значатся смартфоны Apple, начиная с iPhone 6S и новее.