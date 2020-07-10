Новая операционная система Apple стала доступна всем желающим

Важно понимать, что установка бета-версии операционной системы, пускай и такой стабильной, как iOS - это весьма рисковое мероприятие, поэтому если вы боитесь потерять данные или от работоспособности вашего смартфона многое зависит, советуем дождаться полноценной релизной версии ОС. Также не стоит забывать делать резервную копию информации со смартфона, даже если вы все же решили установить бета-версию.

Напомним, что релиз iOS 14 намечен на осень 2020, а в числе аппаратов, которые получат ее, значатся смартфоны Apple, начиная с iPhone 6S и новее.