Новая операционная система в два раза увеличит автономность «умных» часов Amazfit

Наука и технологии
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Новая операционная система в два раза увеличит автономность «умных» часов AmazfitПервые устройства под её управлением ожидаются уже в конце 2021-го
Последние поколения часов от Amazfit могли похвастаться широким набором функций. Но при этом, в сравнении с предшественниками, устройства были слабее с точки зрения автономности. Судя по всему, совсем скоро эта проблема будет исправлена.
Так, компания-производитель носимых гаджетов Amazfit — Huami — анонсировала свою новую разработку. Речь идёт об операционной системе Zepp OS, пишет SPARROW NEWS.
Главной причиной для её создания было желание IT-корпорации увеличить автономность смарт-часов, а также выставить на первый план более важные функции, чем в существующих решениях.
Общий вес новой ОС составляет всего 55 МБ. При этом она будет поддерживать различные динамические эффекты с кадровой частотой более 60 fps. Также система получит возможность работать с 5G-модемами и LTE, Wi-Fi и Bluetooth.
По словам интернет-инсайдеров, первые девайсы на базе новейшей Zepp OS будут представлены уже в конце 2021 года.