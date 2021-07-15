Новая операционная система в два раза увеличит автономность «умных» часов Amazfit

Так, компания-производитель носимых гаджетов Amazfit — Huami — анонсировала свою новую разработку. Речь идёт об операционной системе Zepp OS, пишет SPARROW NEWS.

Главной причиной для её создания было желание IT-корпорации увеличить автономность смарт-часов, а также выставить на первый план более важные функции, чем в существующих решениях.

Общий вес новой ОС составляет всего 55 МБ. При этом она будет поддерживать различные динамические эффекты с кадровой частотой более 60 fps. Также система получит возможность работать с 5G-модемами и LTE, Wi-Fi и Bluetooth.

По словам интернет-инсайдеров, первые девайсы на базе новейшей Zepp OS будут представлены уже в конце 2021 года.