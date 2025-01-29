Новая платформа «лаборатория на чипе» ускорит диагностику рака

Специалисты из Университета К. Н. Туси в Тегеране разработали платформу «лаборатория на чипе», которая использует акустические волны для разделения циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК) и эритроцитов. Эти клетки, попадающие в кровь из опухоли, служат важным маркером для диагностики рака. Традиционные методы их выделения требуют сложного оборудования и больших объемов образцов, но новая технология делает процесс быстрее и точнее.

Платформа сочетает в себе компьютерное моделирование, экспериментальный анализ и алгоритмы искусственного интеллекта. Было использовано машинное обучение для оптимизации системы, что позволило достичь 100% эффективности выделения клеток при минимальных затратах энергии, отметили ученые.

Ключевым элементом технологии стало применение акустических полей, которые воздействуют на клетки с высокой точностью. Это позволяет не только отделять раковые клетки, но и анализировать их поведение, что важно для прогнозирования развития опухоли.

Эта технология может стать важным шагом в развитии персонализированной медицины и улучшении методов диагностики онкологических заболеваний.