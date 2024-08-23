Новая платформа ускорит диагностику рака легких

Опубликовано 23 августа 2024, 23:03
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Новая платформа ускорит диагностику рака легкихС использованием ИИ
Команда ученых из Кёльнского университета разработала платформу цифровой патологии на основе искусственного интеллекта (ИИ). Эта система использует новые алгоритмы для автоматизированного анализа образцов тканей от пациентов с раком легких.
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Платформа позволяет проводить более быструю и точную диагностику опухолей легких, чем ранее. В исследовании, опубликованном в журнале Cell Reports Medicine, показана эффективность новой технологии.
Рак легких — одно из самых распространенных и смертоносных заболеваний. Ранее выбор лечения основывался на патологическом анализе тканей. Теперь же благодаря цифровизации и ИИ возможно извлечение дополнительных данных из образцов, что улучшает диагностику и прогнозирование реакции на лечение.
Для проверки универсальности платформы планируется провести дополнительные исследования с участием патологических институтов в Германии, Австрии и Японии.