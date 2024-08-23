Новая платформа ускорит диагностику рака легких

Платформа позволяет проводить более быструю и точную диагностику опухолей легких, чем ранее. В исследовании, опубликованном в журнале Cell Reports Medicine, показана эффективность новой технологии.

Рак легких — одно из самых распространенных и смертоносных заболеваний. Ранее выбор лечения основывался на патологическом анализе тканей. Теперь же благодаря цифровизации и ИИ возможно извлечение дополнительных данных из образцов, что улучшает диагностику и прогнозирование реакции на лечение.

Для проверки универсальности платформы планируется провести дополнительные исследования с участием патологических институтов в Германии, Австрии и Японии.