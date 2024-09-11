Новая платформа ускорит разработку лекарств при пандемиях

Процесс разработки лекарств длится до 10 лет и включает лабораторные испытания, тесты на животных и клинические испытания на пациентах. Однако во время пандемии времени на это нет. Ван Хасселт подчеркивает, что необходимо иметь лечение в течение шести месяцев, при этом важно избегать препаратов с опасными побочными эффектами.

Платформа, разрабатываемая командой, сосредоточена на двух ключевых аспектах: поведении препарата в организме и его способности ингибировать вирус. Это позволит оптимально выбирать дозировки и проводить клинические испытания быстрее.

Ван Хасселт надеется на сотрудничество с исследовательскими группами для создания модели, которая поможет эффективно переводить лабораторные данные в клинические исследования. Платформа уже будет протестирована на данных, собранных во время пандемии COVID-19, что ускорит разработку лекарств в будущем.