Новая ракета США убивает без взрыва

В САШ разработана высокоточная ракета R9X, которая способна снизить потери гражданских лиц во время военных действий. Об этом рассказало издание The Wall Street Journal со ссылкой на разного рода чиновников США.

Ракета уже использовалась как минимум в 2017 году в Идлибе и в 2019 году для ликвидации террориста. Она разрабатывалась с 2011 года. По сути, это модифицированная версия Hellfire, но вместо боеголовки для поражения цели используются лезвия. Они вылетают под собственным весом за несколько секунд до попадания по цели.

В результате такого подхода можно наносить точные удары без взрыва, сведя к минимуму жертвы среди мирного населения.