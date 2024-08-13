Новая разработка поможет в диагностике болезней мозга

Технология предполагает использование биоразлагаемых полимеров и ультратонких электронных устройств, которые вводятся через небольшое отверстие в черепе и разворачиваются в пространстве между черепом и мозгом. Это позволяет неинвазивно покрывать большую часть мозга и проводить диагностику, избегая сложных хирургических вмешательств.

В отличие от традиционных методов, требующих удаления части черепа и несущих риск побочных эффектов, новая технология устраняет необходимость в повторных операциях по удалению устройств. Применение этой технологии может значительно улучшить диагностику таких заболеваний, как эпилепсия и болезнь Паркинсона, и снизить общественное недовольство инвазивными методами.