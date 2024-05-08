Новая разработка позволит создавать более совершенные оптические чипы

Долгое время для производства PIC использовался кремний, однако у него есть ограничения по скорости передачи данных. Более перспективным материалом считается ниобата лития, но его производство было дорогим и сложным.

Новая разработка ученых позволит создавать PIC на основе танталата лития более дешево и проще. Исследователи создали специальный метод соединения танталата лития с кремнием, совместимый с существующими производственными линиями.

Из этого материала ученые смогли изготовить сверхточные оптические волноводы, модуляторы и резонаторы. На основе новой платформы ученые создали электро-оптический модулятор Маха-Цендера, который используется в современных высокоскоростных оптических линиях связи.

Разработка позволит производить более совершенные и доступные оптические чипы, необходимые для современных систем связи и передачи данных.