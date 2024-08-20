Новая разработка снизит риск сердечного приступа и инсульта

Новый препарат является ингибитором рецептора GPVI, который играет ключевую роль в активации тромбоцитов. Он действует более эффективно, чем другие подобные препараты, и не увеличивает риск кровотечения.

Исследования показали, что новый препарат может быть эффективен для предотвращения инфаркта миокарда и инсульта. Он также может помочь снизить риск развития воспалительных процессов, которые могут повредить жизненно важные органы.

Ученые надеются, что этот препарат будет одобрен для клинического применения и станет доступен пациентам в ближайшее время. Это может помочь снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.