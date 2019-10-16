Новая разработка Sony передаст ощущение расстояния до музыкальных инструментов

Достигается подобный эффект благодаря тому, что новая технология учитывает, где в момент записи находились вокалист и различные инструменты. Запуск 360 Reality Audio намечен уже на осень 2019 года, а на первом этапе Sony обещает доступность около 1 000 различных композиций, начиная от Боба Дилана и Фарелла Уильямса до Билли Джоэла.

На данный момент известно о том, что новая технология будет интегрирована в такие популярные музыкальные сервисы как Amazon Music HD, Deezer, Tidal и nugs.net. К сожалению для подписчиков Apple Music, Google Play Music и Spotify, компания еще не заключила соглашение с данными сервисами.