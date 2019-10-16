Наука и технологии
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Новая разработка Sony передаст ощущение расстояния до музыкальных инструментов
Технология выглядит по-своему революционной
Sony официально презентовала свою новую технологию — 360 Reality Audio. Благодаря новой разработке, которая является “пространственным форматом воспроизведения музыки”, пользователи смогут слушать треки дома так, словно они находятся на живом концерте.
Достигается подобный эффект благодаря тому, что новая технология учитывает, где в момент записи находились вокалист и различные инструменты. Запуск 360 Reality Audio намечен уже на осень 2019 года, а на первом этапе Sony обещает доступность около 1 000 различных композиций, начиная от Боба Дилана и Фарелла Уильямса до Билли Джоэла.
На данный момент известно о том, что новая технология будет интегрирована в такие популярные музыкальные сервисы как Amazon Music HD, Deezer, Tidal и nugs.net. К сожалению для подписчиков Apple Music, Google Play Music и Spotify, компания еще не заключила соглашение с данными сервисами.
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