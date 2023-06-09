Новая российская кормовая добавка снизит выработку метана коровами

Ученые из Приволжского исследовательского медицинского университета и компании «Химинвест» разработали и запатентовали кормовую добавку из отходов древесины, которая позволяет снизить выработку метана коровами и одновременно увеличить их среднесуточные надои.

В организме крупного рогатого скота за день вырабатывается от 250 до 500 литров метана — одного из основных парниковых газов, влияющих на глобальное потепление.

Новая кормовая добавка производится из отходов древесины, которые образуются при заготовке леса. Содержащиеся в них биологически активные вещества убивают или подавляют рост вырабатывающих метан бактерий. Прием добавки позволяет изменить структуру ферментации в рубце, что приводит к снижению выработку метана в организме крупного рогатого скота на 30 %.

При этом качество и количество получаемого от коров молока увеличиваются. Аминокислоты в составе добавки улучшают вкусовые качества молока, повышают устойчивость животного к инфекциям. Жирность и содержание белков в его молоке возрастает на 10–15 %, а среднесуточные надои — на 12 %, что делает разведение скота более рентабельным. Стоить при этом новая добавка в четыре-пять раз дешевле зарубежных аналогов, подчеркивают разработчики