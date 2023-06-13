Новая российская программа позволит быстро выявлять эпилепсию

Исследователи из БФУ им. И.Канта и Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова разработали программу, способную по данным электроэнцефалографии (ЭЭГ) диагностировать эпилепсию. Статья ученых с описанием разработки опубликована в журнале Applied Science.

Эпилепсия, которой, по данным Всемирной организации здравоохранения, страдают 50 миллионов человек, характеризуется припадками, при которых происходит патологическая синхронизация нейронов головного мозга. Часто они проходят без внешних признаков, поэтому многие люди могут не подозревать, что больны. Для диагностики и лечения эпилепсии применяют ЭЭГ, позволяющую регистрировать электрическую активность головного мозга. Однако эти данные обрабатываются вручную врачом — что занимает до шести часов для одного пациента.

Программа российских ученых способна самостоятельно искать в данных ЭЭГ признаки аномалий, характерных для припадочного состояния. Алгоритм основан основана на машинном обучении без «учителя» — в отличие от нейросетей она самостоятельно выявляет закономерности и скрытые взаимосвязи в неразмеченных данных без опоры на шаблоны. Программа проводит предварительную разметку сигналов ЭЭГ и выделяет фрагменты с подозрением на приступы эпилепсии. Затем эти фрагменты проверяются врачом.

Такой принцип, по словам ученых, позволяет сделать процесс постановки диагноза более прозрачным и контролируемым, и снизить риск ошибок как со стороны врача, так и со стороны программы. При этом окончательное решение окончательное решение остается за специалистом, подчеркивают исследователи.

Система поддержки принятия врачебных решений на основе алгоритма позволит сократить время обработки ЭЭГ до 10–20 минут, подчеркнул один из его разработчиков, главный научный сотрудник Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ им. И.Канта Александр Храмов.