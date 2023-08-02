Новая российская разработка позволит снизить потребление теплопотребление

Новая российская разработка позволит снизить потребление теплопотреблениеРазработкой уже заинтересовались в РЖД
Ученые из Саранска разработали тепловой пункт, который позволяет существенно экономить тепло при отоплении зданий.
Разработанный учеными из Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н. П. Огарева индивидуальный тепловой пункт позволит снизить теплопотребление здания более чем на 17%.
Делается это за счет использования потенциала солнечной радиации фасадов здания и уменьшения теплопоглощения ограждающими конструкциями здания — стенами, окнами — при колебаниях температуры внутреннего воздуха.
Проведенные на учебной корпусе университета испытания показали, что эффективность разработки даже больше прогнозируемой в 17%: в январе экономия составила 17,43%, в феврале — 23,19%, в марте — 30,74 %, а в апреле — около 41%. При затратах на проект в размере около 1,2 миллиона рублей и эффекте в размере примерно 800 тысяч рублей окупаемость составит примерно полтора года, отмечают разработчики.
Применение технологии позволит высвободить дополнительные тепловые мощности и подключить новые городские застройки без перекладки сетей, благодаря чему произойдет экономия денежных средств, подчеркнул один из разработчиков, заведующий кафедрой теплоэнергетических систем МГУ им. Н. П. Огарева Алексей Левцев.
Интерес к проекту проявило РЖД: компания заключила с создателями контракт на установку их теплового пункта на вокзалах Саранска и Рузаевки.