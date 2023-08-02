Новая российская разработка позволит снизить потребление теплопотребление

Разработанный учеными из Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н. П. Огарева индивидуальный тепловой пункт позволит снизить теплопотребление здания более чем на 17%.

Делается это за счет использования потенциала солнечной радиации фасадов здания и уменьшения теплопоглощения ограждающими конструкциями здания — стенами, окнами — при колебаниях температуры внутреннего воздуха.

Проведенные на учебной корпусе университета испытания показали, что эффективность разработки даже больше прогнозируемой в 17%: в январе экономия составила 17,43%, в феврале — 23,19%, в марте — 30,74 %, а в апреле — около 41%. При затратах на проект в размере около 1,2 миллиона рублей и эффекте в размере примерно 800 тысяч рублей окупаемость составит примерно полтора года, отмечают разработчики.

Применение технологии позволит высвободить дополнительные тепловые мощности и подключить новые городские застройки без перекладки сетей, благодаря чему произойдет экономия денежных средств, подчеркнул один из разработчиков, заведующий кафедрой теплоэнергетических систем МГУ им. Н. П. Огарева Алексей Левцев.

Интерес к проекту проявило РЖД: компания заключила с создателями контракт на установку их теплового пункта на вокзалах Саранска и Рузаевки.