Новая российская система пропуска защитит от травм и краж

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали систему пропускного контроля, которая, отслеживая все элементы экипировки рабочих, позволит предотвращать промышленный травматизм и бороться с кражами на предприятиях.

В настоящее время системам пропуска не всегда получается зафиксировать все метки — сотруднику приходится несколько раз проходить через рамку или стоять там, пока наконец-то считаются все чипы, поясняет руководитель проекта, студент Института радиотехники и инфокоммуникационных технологий ГУАП Андрей Трофимов.

Решение студентов из Санкт-Петербурга использует другой принцип считывания — оно отслеживает каждый элемент экипировки. Для этого в униформу будут вшиты специальные метки — чипы с антеннами, которые считываются при прохождении через турникет.

Использование технологии Radio Frequency IDentification (RFID) позволяет распознавать объекты на определенном расстоянии. Разные элементы экипировки разделяются по частотам. Человек пропускается, когда система проверит наличие полного комплекта. Это позволяет значительно увеличить стабильность её работы, подчеркивает Трофимов.

Сейчас разработчики обсуждают функционал пропускной системы с потенциальными заказчиками. По мнению Трофимова, технология может успешно применяться на многих объектах: в промышленности, на нефте- и газодобывающих предприятих, складских комплексах.