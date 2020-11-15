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Новая российская вакцина от COVID-19 сможет дать человеку полный набор антител
Она может быть готова к февралю
Главный научный сотрудник института, академик РАН Алексей Егоров поделился особенностями третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции. Так, по словам специалиста, новая вакцина сможет дать человеку полный набор антител.
Об этом академик рассказал в беседе с изданием РИА Новости. Помимо прочего Егоров сообщил, в чем заключается ключевое отличие новой вакцины. Оно, как выяснилось, состоит в том, что новый препарат выполнен не из отдельных антигенов, а из цельного инактивного вируса.
”Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител”, — отметил Егоров, добавив, что благодаря этой особенности новая вакцина обеспечит широкую защиту для организма от коронавируса. Что касается выхода препарата, он может состояться в феврале 2021 года.