Новая российская вакцина от COVID-19 сможет дать человеку полный набор антител

Об этом академик рассказал в беседе с изданием РИА Новости. Помимо прочего Егоров сообщил, в чем заключается ключевое отличие новой вакцины. Оно, как выяснилось, состоит в том, что новый препарат выполнен не из отдельных антигенов, а из цельного инактивного вируса.

”Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител”, — отметил Егоров, добавив, что благодаря этой особенности новая вакцина обеспечит широкую защиту для организма от коронавируса. Что касается выхода препарата, он может состояться в феврале 2021 года.