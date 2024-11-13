Новая система предотвратит возгорание батарей в электромобилях

В современных электромобилях есть системы для отслеживания состояния литий-ионных аккумуляторов, но они не всегда способны вовремя предупредить водителя о возможной опасности. Некоторые батареи нагреваются постепенно, другие — быстро и агрессивно, что может привести к возгоранию, отметили ученые.

Ученые фокусируются на том, чтобы система предупреждения работала быстрее. Сегодня с помощью стандартных датчиков можно измерить температуру и напряжение в батареях, но эти данные не всегда предоставляют ранние сигналы о проблемах. Цель ученых — дать водителю больше времени на безопасную остановку и эвакуацию.

Команда из лаборатории BATLab тестирует различные коммерческие решения для диагностики неисправностей в аккумуляторах. Они пытаются разработать инструменты, которые смогут точно определить проблемы и вовремя предупредить водителя о риске.

Процесс создания системы раннего предупреждения включает в себя использование машинного обучения и усовершенствование сенсоров, которые смогут не только оповестить о проблеме, но и активизировать меры для предотвращения возгорания, например, включение системы охлаждения.