Новая схема кражи аккаунтов в Telegram: поддельное удаление учётной записи

Мошенники разработали новый метод кражи аккаунтов в Telegram, заявила компания F.A.C.C.T., занимающаяся борьбой с киберпреступлениями. Суть схемы состоит в том, что злоумышленники отправляют сообщения о запросе на удаление аккаунта, выдавая себя за службу поддержки. Они предлагают пользователям через специальную форму «отменить» процедуру, но на самом деле перенаправляют их на фишинговый сайт, выглядящий как Telegram, где просят ввести номер телефона и код безопасности.

Как только пользователь вводит данные, мошенники получают доступ к его аккаунту, позволяя им читать переписки и управлять каналами. Эксперты подчёркивают, что фишинговый сайт моментально проверяет введённые данные, и в случае ошибки выводит сообщение об ошибке. Они также отмечают, что только сами пользователи могут запросить удаление аккаунта, а не сторонние лица, и это можно сделать только в настройках аккаунта.