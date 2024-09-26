Новая схема вычислений ускорила машинное обучение

Опубликовано 26 сентября 2024, 23:271 мин.
Новая схема вычислений ускорила машинное обучениеИ повысило эффективность
Ученые из Пекинского университета под руководством профессора Сун Чжуна представили новую схему вычислений, которая не только ускоряет процесс машинного обучения, но и повышает энергоэффективность традиционных операций с данными. Их работа, опубликованная в журнале Device, направлена на решение проблемы узкого места архитектуры фон Неймана, которое ограничивает обработку данных.
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С ростом объемов данных производительность вычислений часто сдерживается перемещением данных и несоответствием скорости обработки. Команда разработала схему двойного вычисления в памяти (dual-IMC), которая позволяет хранить как веса, так и входные данные нейронной сети в памяти, обеспечивая выполнение операций в полностью встраиваемом режиме.
Тестирование двойной схемы на устройствах с резистивной памятью с произвольным доступом (RRAM) показало значительные преимущества: повышение эффективности, оптимизацию производительности вычислений и снижение затрат на производство.