Новая схема вычислений ускорила машинное обучение

С ростом объемов данных производительность вычислений часто сдерживается перемещением данных и несоответствием скорости обработки. Команда разработала схему двойного вычисления в памяти (dual-IMC), которая позволяет хранить как веса, так и входные данные нейронной сети в памяти, обеспечивая выполнение операций в полностью встраиваемом режиме.

Тестирование двойной схемы на устройствах с резистивной памятью с произвольным доступом (RRAM) показало значительные преимущества: повышение эффективности, оптимизацию производительности вычислений и снижение затрат на производство.