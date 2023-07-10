Новая соцсеть Цукерберга *Threads набрала 100 млн пользователей в 10 раз быстрее, чем ChatGPT

Лишь несколько дней назад количество пользователей Threads составляло около 70 млн, однако сегодня оно превысило отметку в 100 млн. Это превосходит скорость роста сервиса ChatGPT, который достиг данной цифры лишь через два месяца.

Пользователи сети активно регистрируются на платформе, и это неудивительно. Они находят в *Threads альтернативу Twitter без его недостатков и проблем.

Более того, приложение *Meta всё ещё не запущено в странах Евросоюза, что подразумевает дополнительные десятки миллионов пользователей после появления на данном рынке.

Отметим, что сегодня также стало известно о падении популярности ChatGPT. Впервые с момента запуска сервиса в ноябре 2022 года.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена