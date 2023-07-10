Новая соцсеть Цукерберга *Threads набрала 100 млн пользователей в 10 раз быстрее, чем ChatGPT

Новая соцсеть Цукерберга *Threads набрала 100 млн пользователей в 10 раз быстрее, чем ChatGPTВпечатляющий результат
Новая соцсеть Марка Цукерберга *Threads набрала огромную популярность. Ей удалось привлечь более 100 млн пользователей всего за пять дней.
Лишь несколько дней назад количество пользователей Threads составляло около 70 млн, однако сегодня оно превысило отметку в 100 млн. Это превосходит скорость роста сервиса ChatGPT, который достиг данной цифры лишь через два месяца.
Пользователи сети активно регистрируются на платформе, и это неудивительно. Они находят в *Threads альтернативу Twitter без его недостатков и проблем.
Более того, приложение *Meta всё ещё не запущено в странах Евросоюза, что подразумевает дополнительные десятки миллионов пользователей после появления на данном рынке.
Отметим, что сегодня также стало известно о падении популярности ChatGPT. Впервые с момента запуска сервиса в ноябре 2022 года.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена