Наука и технологии
Опубликовано 03 сентября 2024, 09:45
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Новая структура снизит вибрации в инженерных устройствах

С высокой эффективностью
Учёные представили новую структуру, которая значительно превосходит традиционные системы по эффективности поглощения вибраций в инженерных и механических устройствах. Работа была опубликована в журнале Scientific Reports и посвящена конструкции, сочетающей два типа материалов.
Новая структура снизит вибрации в инженерных устройствах

© Ferra.ru

Разработанная структура объединяет материалы с отрицательной и положительной жесткостью. Эта комбинация позволяет конструкции выдерживать тяжёлые нагрузки и эффективно изолировать вибрации, особенно на низких частотах.

Проект стал результатом сотрудничества учёных из Университета Шарджи, Национального института технологий Индии и Университета короля Фахда Саудовской Аравии. В испытаниях структура показала способность значительно снизить вибрации, что имеет важное значение для таких областей, как авиация, медицинская визуализация и прецизионные приборы.

Новая структура снизит вибрации в инженерных устройствах
© Scientific Reports
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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