Новая структура снизит вибрации в инженерных устройствах

Разработанная структура объединяет материалы с отрицательной и положительной жесткостью. Эта комбинация позволяет конструкции выдерживать тяжёлые нагрузки и эффективно изолировать вибрации, особенно на низких частотах.

Проект стал результатом сотрудничества учёных из Университета Шарджи, Национального института технологий Индии и Университета короля Фахда Саудовской Аравии. В испытаниях структура показала способность значительно снизить вибрации, что имеет важное значение для таких областей, как авиация, медицинская визуализация и прецизионные приборы.