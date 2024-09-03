Новая структура снизит вибрации в инженерных устройствах

Опубликовано 03 сентября 2024, 09:451 мин.
Новая структура снизит вибрации в инженерных устройствахС высокой эффективностью
Учёные представили новую структуру, которая значительно превосходит традиционные системы по эффективности поглощения вибраций в инженерных и механических устройствах. Работа была опубликована в журнале Scientific Reports и посвящена конструкции, сочетающей два типа материалов.
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Разработанная структура объединяет материалы с отрицательной и положительной жесткостью. Эта комбинация позволяет конструкции выдерживать тяжёлые нагрузки и эффективно изолировать вибрации, особенно на низких частотах.
Проект стал результатом сотрудничества учёных из Университета Шарджи, Национального института технологий Индии и Университета короля Фахда Саудовской Аравии. В испытаниях структура показала способность значительно снизить вибрации, что имеет важное значение для таких областей, как авиация, медицинская визуализация и прецизионные приборы.