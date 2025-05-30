Новая техника обучения ИИ ускорит развитие роботов

Новый метод под названием кластерное обучение с подкреплением (CRL) предлагает более разумный путь. Вместо того чтобы оценивать каждую ситуацию отдельно, он объединяет похожие состояния в группы — кластеры. Это помогает ИИ находить закономерности и принимать решения на основе уже накопленного опыта.

Алгоритм анализирует два ключевых показателя: как часто кластер посещается и насколько успешными были действия в нем. Дополнительные награды стимулируют ИИ исследовать новые и перспективные области, а не просто идти наугад.

Эта техника дала высокие результаты в тестах, включая задачи по управлению роботами и игры Atari. По многим показателям CRL обошел существующие современные алгоритмы. При этом метод легко встраивается в уже работающие системы ИИ и не требует полной переделки.

Благодаря такому подходу можно добиться более быстрого и безопасного обучения, что особенно важно для автономного транспорта, энергетики и других ответственных сфер. CRL помогает машинам лучше адаптироваться к реальности, снижая риск ошибок и уменьшив зависимость от человека.