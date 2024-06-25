Новая технология 3D-печати позволит создавать многослойные устройства

Эта технология, представленная в журнале Nature Communications, получила название Freeform Multi-material Assembly Process и обещает революционизировать производство новых продуктов.

Процесс включает в себя 3D-печать и лазерные методы для создания многослойных сенсоров, плат и даже текстиля с встроенными электронными компонентами. Машина способна встраивать сенсоры в структуры, что позволяет измерять условия окружающей среды, такие как температура и давление. Это открывает возможности для создания носимых устройств, которые будут следить за показателями здоровья.

Новая технология упрощает процесс создания многослойных структур, сокращая затраты и время производства, а также уменьшая количество отходов.