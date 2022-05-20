Новая технология будет уничтожать кибератаки меньше чем за секунду

Вчера в 21:49
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Новая технология будет уничтожать кибератаки меньше чем за секундуЗвучит как прорыв в кибербезопасности
Разработчики из Кардиффского университета, совместно с коллегами из Airbus, разработали новый метод.
С его помощью они смогут автоматически обнаруживать и уничтожать кибератаки на ноутбуках, компьютерах и смарт-устройствах. Самое интересное, что у новой системы уходит на это менее 1 секунды.
Исследование показало, что данный способ успешно предотвращает повреждение до 92% файлов на компьютере. На всё про всё при этом уходит около 0,3 с.
Традиционные антивирусы смотрят на структуру кода вредоносного ПО <...> Но проблема в том, что авторы вирусов просто вырезают и изменяют код, поэтому на следующий день код выглядит иначе и не обнаруживается антивирусом.
Исследователи
Сообщается, что специалисты намерены улучшить свою систему. Это должно позволить им повысить точность её реагирования.