Новая технология будет уничтожать кибератаки меньше чем за секунду

С его помощью они смогут автоматически обнаруживать и уничтожать кибератаки на ноутбуках, компьютерах и смарт-устройствах. Самое интересное, что у новой системы уходит на это менее 1 секунды.

Исследование показало, что данный способ успешно предотвращает повреждение до 92% файлов на компьютере. На всё про всё при этом уходит около 0,3 с.