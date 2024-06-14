Новая технология ИИ обеспечит раннее обнаружение рецидивов рака

Исследователи использовали машинное обучение для обучения модели, способной находить циркулирующую опухолевую клетку на основе данных секвенирования ДНК из крови пациентов с высокой точностью. Они успешно продемонстрировали работоспособность технологии у пациентов с раком легкого, меланомой, раком молочной железы, колоректальным раком и предраковыми полипами толстой кишки.

Этот подход позволил обнаруживать рецидивы месяцами и даже годами раньше, чем стандартные клинические методы. Метод MRD-EDGE также успешно отслеживал статус опухоли в процессе лечения и даже выявлял реакции на иммунотерапию задолго до того, как они стали заметны на рентгеновских снимках.