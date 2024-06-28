Новая технология MIT усилит сигнал 5G и 6G

Опубликовано 28 июня 2024, 19:00
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Новая технология MIT усилит сигнал 5G и 6GОна снизит влияние внешних сигналов
Ученые из MIT представили новую архитектуру беспроводного приемника MIMO для работы в миллиметровом диапазоне, способную эффективно блокировать пространственные помехи. Эта технология позволяет снижать влияние сильных внешних сигналов на работу устройств, что особенно важно для будущих 5G и 6G систем.
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Новая архитектура включает специальные цепи необратимых фазовых сдвигов, которые могут точечно выявлять и блокировать нежелательные сигналы еще на начальных этапах приема. Это позволяет значительно улучшить производительность устройства, исключая возможность искажения сигналов в процессе их усиления и обработки.
Исследователи установили четыре таких фазовых сдвига на выходе первого усилителя в каждой цепи приемника, что позволяет системе точно настраивать фазу и отслеживать положение входящих сигналов. Энергоэффективность и компактность новой архитектуры делают её перспективной для интеграции в мобильные устройства и другие беспроводные системы.