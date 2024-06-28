Новая технология MIT усилит сигнал 5G и 6G

Новая архитектура включает специальные цепи необратимых фазовых сдвигов, которые могут точечно выявлять и блокировать нежелательные сигналы еще на начальных этапах приема. Это позволяет значительно улучшить производительность устройства, исключая возможность искажения сигналов в процессе их усиления и обработки.

Исследователи установили четыре таких фазовых сдвига на выходе первого усилителя в каждой цепи приемника, что позволяет системе точно настраивать фазу и отслеживать положение входящих сигналов. Энергоэффективность и компактность новой архитектуры делают её перспективной для интеграции в мобильные устройства и другие беспроводные системы.