Новая технология моделирования ДНК ускорит биомедицинские исследования

Опубликовано 13 июня 2024, 22:53
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Новая технология моделирования ДНК ускорит биомедицинские исследованияИспытания показывают эффективность метода
Ученые из Университета Барселоны представили новую модель CGeNArate, которая значительно упрощает вычислительное моделирование структуры ДНК. Опубликованная в журнале Nucleic Acids Research, исследование показало, что метод позволяет проводить быстрые и точные симуляции, не требующие сложных моделей и затратного времени.
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Разработанный под руководством профессора Модесто Орозко, этот подход использует машинное обучение для восстановления атомного разрешения симулированных траекторий, группируя атомы в крупногабаритные блоки. Это позволяет изучать структуру и поведение ДНК без необходимости в сложных моделях, ускоряя и облегчая доступ к научным исследованиям.
Исследовательская группа успешно проверила новый инструмент на высокоскоростных симуляциях хроматина, моделируя структуру ДНК в митохондриях и в различных контекстах. Полученные результаты подтверждают эффективность метода для детального анализа ДНК и хроматина, включая формирование ДНК.