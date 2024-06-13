Новая технология моделирования ДНК ускорит биомедицинские исследования

Разработанный под руководством профессора Модесто Орозко, этот подход использует машинное обучение для восстановления атомного разрешения симулированных траекторий, группируя атомы в крупногабаритные блоки. Это позволяет изучать структуру и поведение ДНК без необходимости в сложных моделях, ускоряя и облегчая доступ к научным исследованиям.

Исследовательская группа успешно проверила новый инструмент на высокоскоростных симуляциях хроматина, моделируя структуру ДНК в митохондриях и в различных контекстах. Полученные результаты подтверждают эффективность метода для детального анализа ДНК и хроматина, включая формирование ДНК.