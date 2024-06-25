Новая технология МРТ поможет рано выявлять рак поджелудочной железы

Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances, показывают, что новый подход к МРТ может предложить путь для более раннего выявления и лучшего лечения рака поджелудочной железы. Исследователи утверждают, что их метод обладает большей чувствительностью по сравнению с традиционными техниками МРТ и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

Основанный на открытии Отто Варбурга, нобелевского лауреата и немецкого ученого, метод позволяет обнаруживать лактат, специфичный продукт, который образуется только в раковых клетках благодаря «эффекту Варбурга». Это открытие помогает идентифицировать раковые клетки и опухоли, что делает новый метод обнадеживающим для пациентов с раком поджелудочной железы.