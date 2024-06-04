Новая технология переработки пластика снизит выбросы CO2

По словам ученых, пиролиз может стать дополнением к традиционным методам переработки пластика. Разработка позволит перерабатывать не только поликарбонат, но и другие виды пластика. Поликарбонат (PC) — это прочный, термостойкий и прозрачный пластик, широко востребованный в промышленности. Однако переработка отходов из поликарбоната традиционными механическими методами затруднена.

Ученые из Fraunhofer IKTS совместно с Covestro Deutschland AG нашли решение этой проблемы. Они разработали метод химической переработки поликарбоната с помощью каталитического пиролиза. В процессе пиролиза пластик нагревается в среде без кислорода, что приводит к расщеплению материала на исходные компоненты. Затем эти компоненты можно использовать для производства новых пластиковых изделий.

Исследователи усовершенствовали метод пиролиза таким образом, чтобы на выходе получать высококачественные молекулы, пригодные для повторного использования в промышленности. Для процесса переработки используется вращающаяся печь, в которую загружается измельченный пластиковый мусор. В процессе нагрева пластик расщепляется на газ, который затем превращается в маслянистую жидкость. Из этой жидкости в дальнейшем выделяются полезные химические вещества, такие как стирол и фенол.